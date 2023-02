Südtirol, Bisoli: “Mia squadra va allo zoo e oggi è stata camaleontica”

Nella 23esima giornata, quarta del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, nuova vittoria del Südtirol che si traveste da corsaro ed espugna anche il campo del Pisa.I biancorossi, impegnati sul terreno dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani si impongono per 1-0. La gara si sblocca all’11’ quando Odogwu conquista un calcio d’angolo sulla sinistra. Dalla bandierina Casiraghi disegna una parabola sul primo palo dove Belardinelli anticipa Barba e di testa la gira alle spalle di Nicolas. Primo centro in campionato e tra i professionisti per il centrocampista biancorosso. A fine gara le parole del tecnico Pierpaoli Bisoli: "Questa squadra quando entra in campo è super concentrata. Magari come facciamo spesso 5 minuti prima della partita scherziamo poi ci compattiamo e andiamo avanti con coraggio. Guardiamo gara dopo gara e oggi siamo in una buona posizione di classifica. Questa squadra va allo zoo perchè ci siamo sempre trasformati e oggi siamo camaleontici. La squadra lotta di partita in partita anche quando deve soffrire. Ringrazio i ragazzi per quello che mi danno, la classifica è davvero bella. La squadra è stata costruita con valori tecnici ma soprattutto umani. Oggi abbiamo cambiato 3-4 sistemi e ci siamo cercati la fortuna. Forse il pareggio sarebbe stato giusto, ma noi abbiamo potuto fare anche il 2-0. Con questi tre punti la salvezza si avvicina e oggi che abbiamo giocato con grande saggezza e diligenza sono molto fiducioso". Sabato prossimo, 11 febbraio, nella 24sima giornata, quinta giornata di ritorno l’FC Südtirol tornerà in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare il Como.