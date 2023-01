Südtirol, Bisoli: “Noi quinti in classifica e io non soffro di vertigini…”

Il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli ha analizzato la vittoria casalinga contro il Brescia per 1-0. "Abbiamo giocato un match intenso per almeno un'ora. Poi gli ultimi 20 minuti non abbiamo tenuto palla chiudendoci e io ho cambiato modulo. Il nostro portiere non ha fatto interventi decisivi e contro il Brescia 70 minuti li abbiamo fatti con un livello importante senza concedere un cross ai nostri avversari. Non gli abbiamo dato punti di riferimento attaccando gli spazi pressando la loro linea difensiva. I ragazzi sono tornati quelli del girone di andata oggi. Giocate anche di qualità con Casiraghi che ha retto i ritmi per tutta la gara. Bisogna avere più equilibrio in certe fasi del match e la strada sarà in discesa per la salvezza. Siamo quinti e io non soffro di vertigini".