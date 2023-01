Südtirol, Bisoli: “Odogwu è da Serie A ma se lo vendono me ne vado”

Una doppietta di Odogwu ha consentito al Südtirol di battere al Druso la Reggina 2-1. Il tecnico bolzanino Pierpaolo Bisoli analizza la sfida: "Oggi abbiamo sofferto tutti insieme senza perdere lucidità e nel momento di difficoltà nel primo tempo ci siamo stretti cambiando assetto. Secondo tempo nostro ottimo e siamo entrati in campo cercando di fare gol per vincere e non per pareggiare. Non abbiamo concesso niente alla Reggina che è calata e noi ne abbiamo approfittato. Chi è arrivato nei giorni scorsi ha mostrato voglia di inserirsi in questo gruppo di giocatori duttili. Qui prima di scegliere i giocatori si guarda al profilo caratteriale e umano ed è per questo che abbiamo una identità forte. Casiraghi è un leader e quando entra è una fiches importante. Odogwu è un giocatore che può stare in Serie A, ma se lo vendono me ne vado a casa. Oggi è stato devastante in 90' il nostro attaccante. Adesso vediamo lo striscione salvezza più vicino ma bisogna pedalare ancora".