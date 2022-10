Südtirol, Bisoli: “Odogwu è stato devastante. Li abbiamo sorpresi”

"Gara preparata bene in allenamento, abbiamo cambiato sistema di gioco dopo un quarto d’ora sorprendendoli. Potevamo anche andare due a zero tranquillamente senza affanni e giocando bene palla a terra. Rischi pochi a parte i pali e qualche mischia, ma vittoria meritata. Odogwu è devastante, gli dico sempre che ha buttato via una carriera. Oggi ha fatto una gara eccellente, il Palermo doveva raddoppiarlo e triplicarlo perché non riuscivano a tenerlo. Se mi segue farà tantissima strada. Viaggio difficoltoso, siamo arrivati tardi e abbiamo cenato alle 23. Abbiamo fatto anche un piccolo allenamento stamane, i ragazzi sono eccezionali e qua ci sono le migliori condizioni per lavorare. Potevano pareggiare, con un rimpallo ma penso che ci siamo difesi bene e meritato la vittoria".