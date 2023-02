Südtirol, Bisoli: “Palermo ha grandi valori e società forte”

Le parole di mister Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, in vista della gara interna con il Palermo in programma sabato pomeriggio: “È stata una settimana abbastanza tribolata. In questo momento ci mancano alcune pedine importanti e di conseguenza anche alcuni elementi della “Primavera” hanno preso parte alle nostre sedute di allenamento. Gli stati d’emergenza capitano a tutte le squadre, di certo non saranno un alibi. La sfortuna è che le assenze riguardano un unico reparto. Noi però dobbiamo continuare sulla nostra strada e mantenere lo spirito che ci ha caratterizzati.” Sull’avversario Bisoli si è espresso così: “Il Palermo è una squadra dai grandi valori, spalleggiata da una società forte con ambizioni importanti. Sono in momento di forma rilevante, come del resto lo siamo anche noi. Giocano un calcio molto verticale, attaccando bene la profondità.”