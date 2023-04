Südtirol, Bisoli: “Pareggio era risultato giusto e match deciso da episodio”

Il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato il ko interno, il primo del 2023, contro il Bari arrivato nei minuti di recupero: "La partita è stata molto equilibrata e si è sbloccata solo per un episodio. Partita da 0-0 ma sugli episodi noi siamo poco attenti. Se questa sconfitta ci farà capire cosa e dove abbiamo sbagliamo diremo la nostra ai playoff. Il Bari rallenta i ritmi e ti tira fuori e chi faceva la prima mossa sbagliata e perdeva la partita. Con Rover dovevamo essere più cattivi visto che siamo andati vicini al vantaggio ma nonostante la sconfitta non abbiamo demeritato. Nessun contraccolpo psicologico importante che questa sconfitta ci faccia bene e nei playoff ci divertiremo. Per noi è un risultato straordinario giocare gli spareggi ma bisogna farlo con una buona posizione in classifica".