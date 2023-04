Südtirol, Bisoli: “Pareggio risultato più giusto ma episodio ci condanna”

Sul terreno dello Stadio Cino e Lillo Del Duca finisce 1-0 (0-0 al riposo) tra Ascoli ed FC Südtirol nella 33esima giornata, 14esima del girone di ritorno del campionato di Serie B. Decide la rete messa a segno su calcio di rigore da Gondo al 44’ della ripresa, quando stavano ormai scorrendo i titoli di coda. Il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato la sconfitta contro l'Ascoli: "Dopo un primo tempo sofferto la partita l'abbiamo fatta bene ma poi come succede spesso in B a decidere è un episodio. Noi dovevamo essere più cattivi e anche cinici nella circostanza del calcio di rigore ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. L'ottavo posto è a debita distanza ma vogliamo piazzarci meglio. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma gli episodi decidono la partita. Non vedo rilassamento ma poca cattiveria nel finale. Infatti così come col Bari anche oggi abbiamo subito un gol nel finale. Non vorrei perdere il quarto posto in classifica anche se avremo adesso il Frosinone e il Genoa. Per noi andare ai playoff è traguardo stratosferico".