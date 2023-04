Südtirol, Bisoli: “Partita col Bari importante ma non determinante”

Le parole del mister del Südtirol Pierpaolo Bisoli in conferenza stampa, in vista della gara interna con il Bari: “Lunedì dovremo fare a meno dello squalificato Celli. Anche Belardinelli non è a disposizione, mentre Curto ha avuto una piccola distorsione alla caviglia. Per il resto la squadra sta bene, sia a livello fisico che mentale. Arriviamo da un filotto di risultati utili che deve darci sicurezze. Contro il Bari sarà una gara molto importante, anche se non sarà determinante. A lunedì mancano ancora diversi giorni, nei quali proverò a trovare la quadra giusta. Durante la settimana proviamo varie opzioni e scenari: prima della partita tiro le somme e schiero la formazione che secondo me può fare il meglio. La squadra è in una buona condizione fisica e mentale e questo ci deve dare sicurezze in vista della gara di lunedì. La partita col Bari è importante ma non sarà determinante. Ho rispetto degli avversari ma non temo nessuno. E' una neopromossa come noi e hanno una propria identità come noi del resto. Cercheremo di limitare le loro forze”.