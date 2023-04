Südtirol, Bisoli: “Possiamo sognare la A dopo prestazione di oggi a Cagliari”

Dopo l'ottimo pareggio sul terreno del Cagliari, il tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Portiamo a casa un punto pesante che vale tantissimo e fa capire che siamo disposti al sacrificio. La squadra è rimasta sempre in partita con lucidità nonostante la spinta degli isolani. Nella ripresa ho poi cambiato sistema di gioco e abbiamo fatto meglio dando fastidio al Cagliari. Poi l’episodio del rigore ci ha premiati. A volte la fortuna vede giusto ma è anche merito dei miei ragazzi che sono stati stupendi. Non hanno mai mollato rimanendo in partita. Coltiviamo il sogno Serie A perchè essere terzi vale tanto. Poi dopo una prestazione come quella di oggi di grande sacrificio ci dà maggiori convinzioni e ci giocheremo i playoff nelle migliore condizioni".