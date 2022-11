Sudtirol, Bisoli: “Rigore discutibile, pretendo rispetto per la mia squadra”

Ancora un pareggio per il Sudtirol, che al Druso ha raggiunto il Cagliari sul 2-2 al 90'. Il tecnico bolzanino Pierpaolo Bisoli, ha analizzato la gara condividendo il suo pensiero in sala stampa: "Abbiamo sofferto ma la nostra pecca è stata quella di non aver fatto il 2-0 nel primo tempo dopo il gol di Odogwu. E' stato sbagliato accontentarci e abbassare i ritmi favorendo il Cagliari che ha pareggiato. Loro nel secondo tempo potevano ammazzarci ma la mia squadra è stata brava a contenere e a giocare palla a terra. Il Sudtirol ha dimostrato di poter giocare questo tipo di partite. Cosa è successo con Nandez? Io stavo semplicemente esultando con il mio collega, ma accetto la squalifica e a Bari sarà in tribuna. I miei ragazzi hanno ampiamente meritato il pareggio. Il rigore del Cagliari del 2-1 è discutibile e pretendo rispetto per la mia squadra e oggi qualcosa ci hanno tolto".