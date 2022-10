Südtirol, Bisoli: “Sesto posto da pazzi ma questa squadra è incredibile”

Il tecnico del Sudtirol Bisoli ha commentato la vittoria contro il Parma che proietta i bolzanini al sesto posto. "Questi ragazzi danno tutto e vanno elogiati. Il gol è stata una invenzione di Nicolussi che non abbiamo preparato in allenamento. La squadra ha risposto bene e poi nella ripresa abbiamo sofferto. Io ho rimescolato le carte in campo e ci siamo riusciti. Questa è una squadra fantastica che ha valori morali e tecnici. Sono contento per loro e per la società. Essere sesti stasera è davvero incredibile".