Südtirol, Bisoli: “Un grande primo tempo, dispiace aver preso gol su palla inattiva”

Il tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli ha commentato il pareggio interno contro il Palermo: "Grande prestazione oggi e un grande primo tempo dove abbiamo messo sotto il Palermo. Poi una disattenzione su palla inattiva ci è costata la vittoria e ci dispiace ma il punto fa classifica e ne mancano meno per raggiungere la salvezza. Ai ragazzo ho detto che sono stati bravi anche se ci è mancato un pizzico di malizia in alcune circostanze. Non guardo ai playoff ma dico solo che questi ragazzi meritano tanto e oggi questa partita è stato uno spot per il calcio. Abbiamo creato un entusiasmo qui a Bolzano importante e chi gioca merita solo elogi"