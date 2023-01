Südtirol, Bravo: “Bisoli ha cambiato l’inerzia. Su Nicolussi Caviglia alla Juventus…”

La sintesi delle parole rilasciate dal direttore sportivo Paolo Bravo ai canali ufficiali dell’FC Sudtirol: “Sono i primi giorni di mercato, quindi siamo in una fase interlocutoria. Il rientro dal prestito di Nicolussi Caviglia alla Juventus? Rientra in un contesto in cui sono contemplati determinati passaggi, in un gentlemen's agreement. Detto questo, nel momento in cui per la Juventus è venuta fuori una situazione importante è logico che anche nel giocatore ci sia stata la volontà di potersi trasferire in serie A. Per tutti questa è un’operazione che non passa inosservata, è tutto a malincuore, ma il giocatore non è tuo. Nel percorso vissuto in questo club ci sono stati diversi momenti particolari, affrontati sempre con la volontà di compattarsi e di trovare energia e forza. In questa finestra di mercato puntiamo a sistemare dei tasselli o delle caratteristiche più funzionali al gioco del mister, che arrivato in corsa e sta facendo un ottimo lavoro. Il nostro girone d’andata è stato sicuramente importante, straordinario. Siamo partiti con grandi difficoltà, poi con l’arrivo di mister Bisoli è cambiata l’inerzia. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla società, che mi ha permesso di lavorare sempre in assoluta serenità e all’allenatore, che ha dimostrato di essere una persona che non si piange addosso e anche per questo lo ringrazio. Il girone di ritorno? Come sempre sarà più complicato perché ha una valenza diversa e anche una dinamica diversa”.