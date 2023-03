Südtirol, ci sarà la bolgia contro il Bari

Grande attesa a Bolzano per il match contro il Bari. I tifosi di casa hanno già acquistato i biglietti a loro riservati come informa il club altoatesino. La società FC Südtirol comunica che in relazione alla partita valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie B tra FC Südtirol e Bari, in programma lunedì 10 aprile prossimo, alle ore 15.00, allo Stadio Druso di Bolzano, sono stati venduti tutti i biglietti riservati ai sostenitori locali. La squadra di mister Bisoli è terza in classifica e vola verso i playoff e lo scontro contro l'undici barese dirà tanto sulle ambizioni dei biancorossi.