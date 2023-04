Südtirol, contro il Genoa sarà sold out assoluto: l’annuncio del club

Il Genoafarà visita il prossimo weekend calcistico al Südtirolper quello che sarà a tutti gli effetti il big match di giornata, della 35esima per la precisione. Il grande entusiasmo che c'è attorno alle due formazioni che si stanno giocando un posto per la promozione in A - diretta e/o col playoff - avrà il pubblico delle grandi occasioni. La conferma è arrivata in queste ore con l'annuncio dei padroni di casa del tutto esaurito al Druso.