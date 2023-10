Südtirol corsaro a Cremona, il Bari di Marino fa 1-1 col Modena. Vincono Pisa e Ascoli

Cremonese-Sudtirol 0-1

La ripresa del campionato per la Cremonese è negativa. Allo Zini arriva la terza sconfitta e il passo in casa resta quasi da retrocessione. Quello che doveva essere il match della spinta è risultato essere invece una brutta frenata contro un Sudtirol pronto a soffrire e cogliere l'occasione giusta, come quella che al 38' della ripresa ha portato all'autogol di Ravanelli che involontariamente spinge in rete una respinta del portiere Sarr. Il primo tempo offre poche emozioni. La frazione si apre con un tentativo di testa di Ravanelli e una conclusione al 16' di Zanimacchia, poi la Cremonese fa circolare palla nella metà campo avversaria senza rendersi pericolosa. Nel finale di tempo ci provano Zanimacchia e Okerke che non spaventano il portiere Poluzzi. Nella ripresa ottimo quarto d'ora della Cremonese che si vede annullare un gol ad Okereke per un precedente fallo di Vazquez su uscita di Poluzzi. Vibranti ma inutili le proteste dei lombardi. Al 12' una girata di Okereke viene deviata in corner, poi lo stesso attaccante impegna in tuffo Poluzzi. Il Sudtirol si fa vedere sulle spinte del neo entrato Cisco. Un suo tiro al 28' centra il palo e Odogwu segna ma da posizione irregolare. Il gol che decide il match al 38': altra discesa di Cisco e diagonale in area, Sarr esce e tocca la palla che carambola contro Ravanelli e poi finisce in rete. Il forcing finale dei grigiorossi produce poco.

Pisa-Cittadella 2-1

Il Pisa batte 2-1 il Cittadella e festeggia la prima vittoria all'Arena in questo campionato. Pisa a quota 12 con una gara in meno e Cittadella fermo a 13 punti. Toscani in vantaggio al 16' grazie al primo gol in Serie BKT di Gabriele Piccinini, che sfrutta un grande assist di Lisandru Tramoni. La formazione di Aquilani gioca bene e poco dopo va vicina al gol del raddoppio, ma il palo nega la gioia del gol a Valoti. Allungo che arriva nella ripresa con Esteves, dopo un bellissimo triangolo con Torregrossa. Poi nel finale riemerge il Cittadella che prima colpisce una traversa con Vita e poi accorcia nel recupero con Magrassi. Vince il Pisa, Cittadella battuto.

Ternana-Brescia 0-1

Il Brescia mantiene l'imbattibilità, la Ternana ritrova la sconfitta. Al "Liberati" di Terni decide l'incontro il sinistro di Bisoli al 26' della ripresa. Per il capitano delle rondinelle terza rete in carriera ai rossoneri e terzo al "Liberati". Troppo Brescia per questa Ternana che in tutto il primo tempo non è mai riuscita ad impensierire il portiere dei lombardi, mentre Iannarilli è stato decisivo sia su Bianchi che su Bjarnason. Nella ripresa il gol di Bisoli sblocca il match che poi precipita per la Ternana dopo l'espulsione (rosso diretto) di Capuano per un intervento a centrocampo su Moncini. Nel finale inutile la soluzione Sorensen centravanti. La Ternana resta ferma a 6 punti in classifica, il Brescia vola a quota 13.

