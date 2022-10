Südtirol, Costa: “Bisoli grande motivatore ma il nostro segreto è…”

Il vice presidente del Südtirol Carlo Costa intervenuto alla trasmissione "Domenica Sport" su Rttr ha parlato della squadra di Bisoli che vola in Serie B: "La forza del gruppo è il nostro segreto quest'anno. In ogni ambito è un valore importante l'unità d'intenti e qui da noi tutti remano verso un'unica direzione. Stiamo facendo bene con una rosa diversa dalle altre squadre di B se guardiamo il valore di mercato su transfermarkt. Il valore aggiunto è il tecnico Bisoli davvero bravo. E' riuscito a motivare tutti i calciatori che stanno dando il massimo. Non ci speravamo neppure noi di essere in questa posizione in classifica. Anche noi abbiamo cambiato ma purtroppo bisogna ammettere che sono troppi gli allenatori saltati in A e in B con costi maggiorati per i club. E' un calcio difficile e la Serie B di oggi non è quella di 10 anni fa visto che ci sono tanti gruppi imprenditoriali stranieri che mettono in campo somme importanti e salta la competizione. Se la Red Bull è interessata al Sudtirol? Nessun tipo di trattazione e nessuna offerta. Ci sono società di A trasformate in finanziarie e non è il momento migliore del nostro calcio".