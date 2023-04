Südtirol, De Col: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario che rimarrà nella storia”

Queste le parole di Filippo “Pippo” De Col, subito dopo la firma del rinnovo col Sudtirol. “Sono felicissimo di essere ancora qui, di aver prolungato il rapporto con l’FC Südtirol. E’ una riconferma importante. Sono contento perché quello che ho fatto in campo, quello che ho dimostrato con i fatti mi ha premiato ed ora devo ripagare la fiducia del direttore e della società nel futuro prossimo. Qui ho riconquistato la Serie B sul campo ed è quindi una soddisfazione doppia. Sono arrivato da una retrocessione e non è mai bello. Lo scorso anno abbiamo vinto in modo incredibile il campionato di Serie C e quest’anno stiamo facendo un campionato straordinario e vogliamo continuare su questa strada. Dove mi mette il mister io gioco senza problemi, anzi lo devo ringraziare per la fiducia che lui mi ha dato. Devo lavorare ogni giorno per poter dimostrare le mie qualità. Questa è la cosa più importante. Quest’anno ho vissuto anche l’incredibile emozione di segnare la prima rete in serie B, spero di ripetermi presto. So che non è facile, ma tutti i giorni lavoro anche per questo. Il campionato in corso, secondo me, è uno dei più difficili degli ultimi dieci anni, senza ombra di dubbio. I valori si sono molto livellati. Per quanto riguarda noi, stiamo facendo qualcosa di impensabile, di straordinario che rimarrà comunque nella storia, comunque vada. A bocce ferme, a fine campionato ci renderemo con di quello che abbiamo fatto. L’elemento che contraddistingue questa squadra è sicuramente lo spirito di sacrificio, la voglia di migliorarsi ogni giorno nel campo di allenamento. Tutto quello che diamo in questo contesto è quello che poi raccogliamo in partita. L’effetto di uno Stadio Druso gremito è qualcosa di veramente bello. All’inizio dell’anno non pensavamo di riempire lo stadio così, fin da subito. Si è creata un’alchimia immediata con i tifosi, una cosa bellissima che vogliamo portare avanti fino in fondo”.