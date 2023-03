Südtirol dei miracoli: ecco perchè pensare alla promozione non è un azzardo

Gli altoatesini la vera sorpresa del campionato cadetto

Redazione ITASportPress

Il Südtirol di Pierpaolo Bisoli continua a vincere dimostrando di avere una propria identità di squadra. Alla sua prima stagione in Serie B la squadra altoatesina si trova attualmente al quarto posto in classifica a sole 3 lunghezze di distanza dal Genoa secondo. Si parla a Bolzano di playoff e perchè no anche di Serie A. Una parola che solamente 12 mesi fa sembrava impronunciabile, ma il Südtirol è lì a giocarsi le sue carte fino all'ultimo.

Tra i principali segreti della magica stagione dei biancorossi c'è sicuramente l'arrivo di Pierpaolo Bisoli in panchina. Con il duro lavoro dettato dalla sua esperienza, ha creato una squadra tatticamente molto organizzata, sempre attenta e concentrata nelle due fasi di gioco. Con la capacità di chiudersi e soffrire in fase difensiva per poi pungere nelle poche occasioni a disposizione. Una formazione cinica e solida che unisce l'esperienza offensiva del bomber Odogwu alla gioventù del neo arrivato Moustapha Cissè, che ha già segnato due reti con la sua nuova maglia.

Dall'arrivo del neo allenatore queste qualità hanno permesso alla squadra altoatesina di scalare la classifica fino al quarto posto, andando a insidiare corazzate ben più strutturate sotto il punto di vista economico. Sì, perché il Südtirol si trova in mezzo a giganti del calibro di Bari, Genoa, Pisa, Reggina, Parma, Cagliari, Palermo, solo per citarne alcune. La truppa neopromossa, pur non essendo sulla carta strutturata per giocarsi la promozione, sta sfruttando al meglio le proprie qualità per consolidarsi nelle zone alte di classifica.

Programmazione, stadio nuovo 'all'inglese' con 5500 posti, senza curve e praticamente sempre pieno. Scouting, competenza e abilità del direttore sportivo Paolo Bravo stanno facendo la differenza. Un incastro di tanti tasselli che stanno trasformando il Sudtirol in una realtà concreta e alla quale ispirarsi. Perché sognare si può, e la squadra di Bisoli ne è l'esempio. Profilo basso e voglia di stupire, nella speranza di portare a casa l'ennesimo miracolo sportivo.