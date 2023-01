Südtirol, ds Bravo: “Conquistare salvezza per noi è traguardo storico”

Il ds del Sudtirol Paolo Bravo ha spiegato le prospettive del club bolzanino in campionato e a livello dirigenziale: "Questo club passa sempre da programmazione e sofferenza e tutte le settimane ci sarà da soffrire in questa Serie B. Vogliamo conquistare la salvezza che per noi sarebbe un traguardo storico. Mercato Südtirol è cercare di valorizzare i giovani e dare un occhio al futuro, un progetto che deve essere di sopravvivenza".