Südtirol, ds Bravo: “Riprogrammiamo il futuro partendo da Masiello”

Continuità in campo e anche fuori. Il Südtirol ha questa mattina annunciato il rinnovo del contratto di Andrea Masiello che a Bolzano si trova bene. Lo stesso calciatore ha confessato l'ottimo ambientamento in Alto Adige: “Sono particolarmente contento. Era una cosa importante per me, era una importante per la società, perché ci siamo trovati subito bene e abbiamo avuto un buon feeling e sicuramente anche i risultati e le prestazioni che sono state fatte hanno determinato il prolungamento del rapporto. Di questo vado molto fiero. Quali sono gli aspetti più importanti di questa annata fino ad ora? Sicuramente il gruppo che si è creato e poi l’atmosfera che si vive in tutte le partite. E’ motivo di orgoglio questo gruppo. Ci alleniamo, giochiamo, lottiamo e ci sacrifichiamo ognuno per il fine comune. Penso proprio che sia un gruppo che merita tutte le soddisfazioni che si sta togliendo. Con il mister c’è un rapporto leale, sincero, importante. Tutti insieme dobbiamo affrontare importante finale di stagione con lo stesso approccio mostrato fino ad ora. Personalmente, dal primo giorno che sono arrivato ho cercato di mettere la mia esperienza al servizio del collettivo mettendomi a completa disposizione di tutti i miei compagni. E’ importante anche il lavoro nello spogliatoio. Il nostro è un gruppo formato da ragazzi umili, seri e motivati ed è stato facile oltre che importante capire le esigenze di ognuno. Essere uno dei più grandi un questo contesto mi responsabilizza e, allo stesso tempo mi conferisce energia da trasferire ai compagni in un campionato difficile come questo”. Queste le parole di Andrea Masiello, subito dopo la firma del rinnovo.