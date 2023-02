Südtirol, ds Bravo: “Stravolte idee iniziali ma con Bisoli bene. Puntiamo alla salvezza”

Il Südtirol ha iniziato il girone di ritorno con quattro vittorie di fila, a solo due punti dal secondo posto che significa promozione diretta in serie A. E così mentre la salvezza sembra ormai certa, c'è chi già sogna il doppio salto di categoria. Dal 2009 ce l'hanno fatta solo 9 squadre, tra cui il Cesena proprio di Bisoli nel 2009, ma la società altoatesina resta con i piedi per terra. “Il nostro obiettivo rimane la salvezza”, dice il direttore sportivo Paolo Bravo intervenuto questa mattina a Rai regione Bolzano-. Nel mercato di gennaio poche mosse ben calibrate. In squadra 8 partenze e 7 arrivi, tra cui due importanti colpi: Cissé e Larrivey. Dieci partite vinte, 5 sconfitte, 8 pareggi, 26 reti fatte, 25 subite. Una media di 1,1 gol a partita. Un ruolino di marcia ottimo per una neo promossa in B, se ricordiamo come era cominciata, con il cambio di allenatore in corsa ed un avvio difficile.

Piedi per terra - La prossima partita in casa contro il Como. Una vittoria che può valere il secondo posto ma Bravo invita tutti a rimanere con i piedi per terra. "In Serie B quest'anno se vinci due partite lotti per i playoff mentre se ne perdi due lotti per non andare ai playout o per retrocedere. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare e qual è il nostro potenziale. Spero che qualche risultato possiamo anche ottenerlo con i nuovi innesti. All'inizio dell'anno abbiamo avuto diverse difficoltà e abbiamo invertito le idee cambiando l'allenatore, ma dopo il tecnico Bisoli e i ragazzi sono stati molto bravi. Speriamo che questo percorso intrapreso da qualche mese ci porti prima possibile alla salvezza"