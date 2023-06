Südtirol, il centrocampista Lonardi è biancorosso

FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lonardi. Il centrocampista centrale, all’occorrenza in grado di giocare anche come mediano e difensore centrale, 24 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto triennale, ovvero dal prossimo primo luglio fino al 30 giugno 2026. Nelle ultime tre stagioni ha giocato in Serie C con la Virtus Verona, con cui è giunto a scadenza di contratto.