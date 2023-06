Südtirol, la semifinale playoff regalo d’addio di Bisoli

La stagione del Südtirol in Serie B è stata fantastica. Nonostante l’epilogo finale dei play-off, per i biancorossi si è registrato un seguito eccezionale di tifosi di Bolzano. Ad ergersi come vero paladino della squadra dei miracoli è stato il mister Pierpaolo Bisoli, capace di svoltare l’intera season dopo un inizio difficile. Con l’arrivo dell’allenatore ex Cosenza le quantità delle partite perse nel 2022 è cominciata a decrescere. Adesso si attende di conoscere se il tecnico rimarrà la prossima stagione oppure andrà via. Si attendono segnali dalla società altoatesina ma da indiscrezioni pare che il mister non proseguirà la sua bellissima avventura sulla panchina del club altoatesino.