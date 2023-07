Südtirol, la sfida di Pecorino: da Catania a Bolzano per andare in A

In Serie B è pronto a farsi spazio un nuovo talento che negli scorsi mesi ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori dei principali club del nostro calcio: stiamo parlando del classe 2001 Emanuele Pecorino . L’attaccante siciliano in questa stagione giocherà in cadetteria con la maglia del Südtirol , club altoatesino sorpresa dello scorso campionato di Serie BKT. Nativo di Catania, sin dalla tenera età ha mosso i primi calci nell’Academy Trinacria, società con cui è riuscito a disputare partite di livello che l’hanno messo in luce anche dinanzi agli osservatori di squadre di primo livello. Il vero esordio nel calcio che conta è stato in Serie C proprio con la casacca della squadra della sua città, il Catania. Da quel momento il Milan ha puntato forte sul giocatore, strappandolo con la formula del prestito ai siciliani: con i rossoneri ha giocato e segnato, diventando un affidabile compagno di reparto per Daniel Maldini.

Causa stop per l’emergenza Covid-19, la sua esperienza al Milan ha subito una brusca frenata: il centravanti è stato costretto a ripartire dalla sua Catania, con cui ha siglato un pesantissimo gol in Serie C nel derby contro il Palermo. Nel gennaio 2021 la Juventus ha deciso di scommettere sulle doti fisiche e tecniche del classe 2001, anche se gli inizi in bianconero sono stati difficili a causa di qualche problema fisico. La stagione 2022 – 2023 in Serie C con la Next Gen della Juventus Pecorino ha ritrovato continuità e vizio del gol: ha messo a referto 6 reti e 2 assist in 26 partite, segnando tra l’altro nelle ultime tre partite ben 4 gol. Uno score molto pesante, visto anche il momento decisivo della stagione.