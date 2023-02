Südtirol, Larrivey: “Sono fiducioso e prometto i gol per la salvezza”

Il nuovo attaccante si è presentato ai nuovi tifosi

Redazione ITASportPress

Dopo la firma è iniziata la sua nuova avventura con la maglia del Südtirol. L'attaccante Joaquin Larrivey si è presentato così ai suoi nuovi tifosi. "Ho avuto modo di parlare con il mister e con diversi giocatori che son stati qui e anche le loro parole sono servite a non avere alcun dubbio a venire qui quando c’è stata la possibilità. Sono molto contento e fiducioso”.

Qual è la tua prima impressione in questo nuovo contesto?

“Spettacolare. Ragazzi speciali, subito aperti con me, quasi come se fossi sempre stato con loro. Li ringrazio. So che l’obiettivo è quello di procedere guardano partita dopo partita, finale dopo finale. Sono qui per dare una mano, inserendomi in un gruppo che sta facendo benissimo”.

Con mister Bisoli ha già avuto modo di lavorare in due distinti momenti, quindi possiamo dire che lo conosci bene?

“A Cagliari feci solo la preparazione con lui, ma rimase un buon rapporto. Ci siamo ritrovati insieme lo scorso anno a Cosenza per centrare un obiettivo importante. Quando c’è stata la chiamata non ho esitato: so come lavora il mister, so che in questa realtà sta facendo più che bene. Tutto questo mi rende molto felice”.

L’obiettivo primario del Sudtirol è la salvezza: un bersaglio che tu hai contribuito a centrare in modo determinante lo scorso anno…

“So quando sia difficile arrivare alla salvezza, quante squadre siano in lotta per questo obiettivo, anche compagini che probabilmente non pensavano di trovarsi in una determinata posizione. E’ un campionato difficilissimo, incerto, avvincente. Ogni giornata che passa è tempo in meno che resta per arrivare al traguardo, quindi tutti si impegnano al massimo. Il nostro compito è prima di tutto quello di centrare l’obiettivo, pensando che ogni partita sia quella decisiva, sia una finale. Non bisogna mai perdere l’opportunità di dare il massimo”.

La serie B di quest’anno come la consideri?

“Ci sono squadre di serie A e non a caso la considerano tutti una A2. E’ dura, impegnativa. Sono felice di arrivare in questa realtà, dove c’è la consapevolezza che bisogna stare con i piedi ben posati per terra e continuare a lottare per la stessa cosa”.

Hai alle spalle una lunga e importante a livello internazionale: ce la sintetizzi, magari sottolineando le tappe o i momenti che consideri più importanti?

“Tanti, tantissimi. Tanti bei ricordi. Penso tuttavia che il momento migliore, quello più bello sia quello che deve arrivare. L’esempio è salvezza dello scorso anno. Un momento speciale e spettacolare per la me e per la mia famiglia. Ho girato tanto, mi sono fatto tanti a mici, ho giocato bene e meno bene, perché il calcio è così. Ho sempre fatto tutto con il massimo impegno, dando tutto il possibile e arrivo qui con la voglia di fare altrettanto”.

Quindi il gol più bello sarà il prossimo?

“Proprio così. La penso proprio in questo modo. Ho fatto un gol al Barcellona, al Camp Nou e molti mi parlano di quello, anche se per me, a livello sentimentale, conta di più la doppietta che è valsa la salvezza del Cosenza. Sono tanti i bei momenti vissuti, tuttavia a me piace vivere il presente. Sono qui per dare una mano e sono pieno di fiducia”.

Tecnicamente come ti consideri?

“Sono un ragazzo, un giocatore che lavora per la squadra, che sa e vuole sacrificarsi per perseguire l’obiettivo comune. Posso dire che le mie caratteristiche migliori sono il colpo di testa, la lettura del gioco, l’essere pronto a sfruttare il lavoro dei miei compagni e la capacità di mettere loro nelle condizioni di sfruttare il mio”

Il tuo saluto ai sostenitori biancorossi?

“Ringrazio tutti per le parole scritte sui social. Vi aspetto tutti allo stadio. Troverete un giocatore che vuole dare il massimo per raggiungere gli obiettivi e per portare questa società il più in alto possibile”.