Südtirol, le tre alternative a Bisoli

Il futuro di Pierpaolo Bisoli è ancora tutto da decifrare. Si, perché il tecnico avrebbe le idee chiare riguardo alla prossima stagione in B ma nessuna intenzione di scendere a compromessi, per cui si attende un incontro con il ds Bravo. La pianificazione delle prossime annate in casa Südtirol dovrà esser fatta a puntino, seguendo ogni richiesta dell'allenatore ex Cosenza. Condizioni ambiziose che, in una possibilità alquanto remota, potrebbero portare ad una separazione immediata con sostituzione dell'allenatore.

Premettendo che Bisoli e dirigenza vadano in rottura, per il quale non vi sarebbero ancora notizie certe, sono uscite voci di un ritorno di Ivan Javorcic. Il nome più chiacchierato del momento grazie alla promozione in Serie B conquistata proprio con il Südtirol lo scorso anno. Il tecnico croato ha poi affrontato una nuova esperienza nella stagione appena conclusa, guidando la panchina del Venezia da giugno a ottobre, raccogliendo però amare delusioni. Ora libero, l'allenatore avrebbe un ingaggio da 400 mila euro difficilmente raggiungibile per i biancorossi. Per cui rimane una possibilità alquanto vaga. Javorcic comunque è stato contattato dal Catania e non ha confermato contatti con il club altoatesino.