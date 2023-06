Südtirol, lunedì la festa per la storica stagione

La finale è sfuggita per un soffio ma l'impresa sfumata a Bari non cancella la straordinari annata della squadra altoatesina. Il club ha organizzato una festa per ringraziare i tifosi. Questa la nota della società bolzanina: La prima stagione dell’FC Südtirol in Serie B entra a pieno titolo nella storia. Una stagione memorabile, favolosa, difficile da descrivere compiutamente. Nei mesi scorsi l’FC Südtirol ha stupito non solo il mondo del calcio italiano, ma in parte anche quello internazionale. Quello che ci fa emozionare di più è il fatto, che l’FC Südtirol ha creato entusiasmo, ha generato consensi e una passione contagiosa, una specie di „febbre del calcio“ diffusa in tutta la regione, con enormi interessi anche da fuori.