Südtirol, Merola: “Serve riformare i campionati per il bene del calcio”

"Credo serva una riforma dei campionati più moderna e capace di rilanciare il valore del calcio nazionale". Queste le parole di Federico Merola, consigliere di amministrazione del Südtirol. Il dirigente ha parlato in occasione del Consiglio direttivo della Lega Serie B rilasciando le seguenti parole: "È necessario far funzionare le cose, ovvero garantire a tutte le società il regolare svolgimento della stagione nel rispetto dell’equa competizione. In Lega di B ci sono società solide, imprenditori credibili, progetti ambiziosi, competenze altissime. Questo campionato si gestisce in autonomia, ottenendo già circa il 55% dei propri ricavi complessivi. Serve aumentare questo dato..."