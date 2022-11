Sudtirol, minacce contro Masiello prima del match col Bari: i dettagli

Andrea Masiello con ogni probabilità non sarà convocato per Bari-Sudtirol di sabato. E la spiegazione è dovuta alle minacce social, insulti compresi, che il difensore ha ricevuto in riferimento alla famosa partita di maggio 2011. In quell’occasione Masiello fu protagonista di un clamoroso autogol durante il derby con il Lecce che sarebbe stato al centro dello scandalo sul calcioscommesse. Masiello giocava nel Bari e fu squalificato per 2 anni e 5 mesi.