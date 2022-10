Südtirol, morto Insam. Fu lui che diede vita al club

Sepp Insam è stato tra coloro che, nel 1995, ebbero l’intuizione e diedero vita allo sviluppo dell’idea di avviare il progetto FC Südtirol. Pioniere e fondatore, dirigente per un lustro. Tutta la grande famiglia biancorossa partecipa con profondo cordoglio e commozione al grave lutto e si stringe attorno ai congiunti.

Calciatore e poi dirigente del Milland, squadra a metà degli anni Novanta ai vertici del calcio altoatesino, fu tra coloro i quali ebbero l'intuizione di dare vita a un progetto di ampio respiro coinvolgendo imprenditori locali per scalare le categorie nazionali con una squadra altoatesina. Nel 1995 il Milland divenne Fc Südtirol, raggiungendo in pochi anni la serie C. Insam è mancato all'età di 64 anni dopo lunga malattia.