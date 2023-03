Südtirol, Moustapha Cissé: “Vivo una favola. Serie A? Ecco cosa pensiamo”

L'attaccante vive un magic momenti in B.

Redazione ITASportPress

Arrivato dall'Atalanta a gennaio al Südtirol, Moustapha Cissé si è già preso la scena. A La Gazzetta dello Sport, l'attaccante si è raccontato a 360° partendo dal suo arrivo in Puglia nel 2019 dalla Guinea quando aveva solamente 15 anni. Da lì, la questura di Lecce lo indirizza alla Cooperativa Rinascita di Copertino che lo affida a una casa-famiglia. Nonostante il trambusto di quanto stava vivendo, Cissé ha sempre avuto una certezza: il pallone.

Inizia dalla squadra Rinascita Refugees, una formazione che, come dice il nome, era composta da richiedenti asilo e viene visionato dal responsabile dell’area scouting giovanile dell’Atalanta. Poi il provino a Zingonia, i tre gol nelle prime tre partite nella Primavera della Dea, l’esordio in A al Dall’Ara contro il Bologna con gol dopo 17’ dal suo ingresso in campo. Ora, dopo una parentesi al Pisa, l'esperienza in B col Südtirol.

"Mi sembra davvero una bella favola. Faccio ancora fatica a credere che tutto questo sia vero", ha raccontato Moustapha Cissé. "In Guinea intravedevo poche opportunità. L’obiettivo era di andare in Europa. Poi in Italia mi sono subito trovato bene, sono stato accolto da tante persone in gamba e disponibili che mi hanno aiutato a crescere dal punto di vista umano e a coltivare la mia grande passione per il calcio... Ed eccomi qui!".

"A Pisa mi sono trovato bene ma poi c’è stato un periodo particolare, con il cambio di allenatore, e non ho avuto tanto spazio". "Südtirol? Fin dal primo giorno mi sono sentito come se fossi sempre stato in questo gruppo. Tutti mi hanno coinvolto con grande calore. Allenatore e compagni, è stato davvero incredibile come mi abbiano fatto sentire uno di loro dal primo momento che ho messo piede nello spogliatoio".

"Il gol al Palermo al debutto da titolare e quello successivo al Benevento? Ho sfruttato le opportunità, grazie alla fiducia del mister e al grande lavoro della squadra, che mi ha messo nelle condizioni ideali. Fin da subito mi sono detto che in ogni momento avrei dovuto dare il massimo per ripagare tutti nel migliore dei modi".

Sul mister Bisoli: "Una persona eccezionale. Ho avuto modo di apprezzarlo subito dal punto di vista umano. Come allenatore è un grande lavoratore, un motivatore pazzesco. Ed è anche molto preparato, un vero professionista".

Sulla squadra: "I nostri punti di forza? Sicuramente il gruppo. Siamo tutti pronti e desiderosi di dare il massimo sempre, che sia allenamento o partita. C’è un bel clima, difficile da descrivere con le giuste parole". "Se parliamo di Serie A? Sembra scontato, ma davvero pensiamo solo a dare il meglio partita per partita".