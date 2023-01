Südtirol, Odogwu: “Compleanno con doppietta, che emozione. Sul futuro…”

Compleanno con doppietta per l'attaccante del Sudtirol, Raphael Odogwu che ha punito la Reggina al Druso. In conferenza stampa la punta bolzanina ha detto: "Mai mi era capitato di fare gol nel giorno del mio compleanno cosa che mi è sempre piaciuta. Sono contento e mi sono emozionato. Non pensavo di fare otto gol in B alla 21a giornata, invece Leo Greco (allenatore in seconda ndr) mi ha detto che sarei stato determinante. Aveva ragione lui". Sul futuro Odogwu ha detto: "Ho il contratto in scadenza a giugno ma io sto bene qua e la società ha fiducia in me".