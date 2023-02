Südtirol, Odogwu fino al 2025: “Ho lavorato tanto per questo”

Sul sito della società ecco anche le parole del bomber: "Sono particolarmente soddisfatto di aver prolungato il contratto. Quando mi è stato proposto non ho esitato ad accettare convintamente con l’obiettivo di proseguire e condividere con la società un importante percorso intrapreso. Sono contentissimo. In questi anni in biancorosso ho lavorato sodo fuori e dentro il campo e anche dal punto di vista mentale per arrivare a questo".

Odogwu ha anche aggiunto: "Sono passati ormai due anni e mezzo dal mio arrivo in biancorosso: sul campo, come squadra, ci siamo tolti tante belle soddisfazioni e in questo contesto, personalmente, sono maturato, sono diventato uomo e i risultati si vedono. Quello in corso è un campionato bellissimo ed emozionante, in modo particolare per uno come me, da sempre estimatore dei tifosi e delle curve è un piacere vedere certe coreografie. Per quanto riguarda gli obiettivi: il mio principale è quello comune".