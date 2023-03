Südtirol, Odogwu: “Puntiamo ai playoff. Io simile a Lukaku per altruismo”

L'attaccante del Sudtirol Raphael Odogwu, ai microfoni di Sky ha parlato del momento della squadra bolzanina: "La salvezza per ora è fatta, puntiamo ai playoff sapendo che dovremmo vedercela con avversari forti. Ma da adesso in poi tutto quello che viene è un di più, con la nostra spensieratezza speriamo di fare il meglio possibile. Ho fatto tanto dilettantismo, ero la classica punta forte in D, in C avevo poca considerazione, quindi ho preferito rimanere nei dilettanti fino alla chiamata della Virtus Verona che mi ha permesso di fare un'ottima annata ed essere poi notato dal Sudtirol. Tutti mi sconsigliavano però di andar li, mi dicevano che arrivava sempre quinto, e invece lo scorso anno la mia scelta ha dimostrato che avevo ragione. La Serie A? Intanto mi impegno al massimo, ho l'entusiasmo di un ragazzino, e vedremo. Mi ispiro molto a Lukaku, siamo un po' simili, anche lui è umile e altruista. E addirittura anni fa mi sono arrivate le sue scarpette e la maglia, non ci potevo credere. Per me è un idolo, è sempre stata fonte di ispirazione".