Südtirol, parla d.s. Bravo: “Ripartiremo con poche conferme e tanto mercato”

Le parole del direttore sportivo Bravo riguardo la prossima stagione: sarà mercato sia in entrata che in uscita per il Südtirol

Tanto lavoro sul mercato per la grande sorpresa di Serie B. Il Südtirol ha seriamente rischiato di fare il colpaccio, fermato solo dal Bari in semifinale di playoff. Le ambizioni per il prossimo anno comunque non mancano e rivoluzionare l'organico potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata, come no: "Ci stiamo guardando intorno per ingaggiare altri 12/13 giocatori. Praticamente lo stesso numero dello scorso anno" ha concluso il d.s. Paolo Bravo ai microfoni del quotidiano Alto Adige. La via del mercato è un'ottima scommessa, ma spesso anche un'arma a doppio taglio.