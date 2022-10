Südtirol passa anche a Perugia: decide Carretta nel finale

Terza vittoria esterna consecutiva del Sudtirol che è passato a Perugia con il punteggio di 2-1. L'ex Bisoli, trascinato da un altro ex in campo, Carretta, autore della rete decisiva, espugna il "Curi" e aggrava la crisi della squadra di Silvio Baldini. In avvio era stato Mazzocchi a portare avanti gli ospiti in un primo tempo da dimenticare per la squadra di casa, che dopo appena 30' aveva già effettuato due cambi con Curado e Kouan al posto di Lisi e Beghetto. Nella ripresa il neo entrato Melchiorri al 5' a dare la scossa con un bel gol dopo un'azione personale. Poi il raddoppio degli ospiti di Carretta a 3' dalla fine. Festeggia il Sudtirol che sale al settimo posto insieme al Cagliari con 14 punti. Per il Perugia un altro pomeriggio da dimenticare.