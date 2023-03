Südtirol, Pfeifer: “Con Bravo siamo riusciti ad alzare l’asticella in 5 anni”

Il Südtirol viaggia all'insegna della continuità. La società altoatesina dopo l'ufficialità del rinnovo biennale del direttore sportivo Bravo, ha voluto far conoscere il proprio pensiero attraverso l'amministratore delegato Dietmar Pfeifer: “La società è contenta della scelta del direttore sportivo Paolo Bravo di continuare il lavoro con noi. Si è creato un feeling veramente buono e i risultati sono sotto gli occhi di tutti e sono di altissimo livello per questo motivo credo che nei prossimi anni sarà possibile toglierci insieme ulteriori soddisfazioni. Il direttore sportivo Paolo Bravo ha abbracciato il nostro progetto cinque anni fa, insieme abbiamo alzano via via l’asticella, arrivando lo scorso anno a compiere il salto di categoria e qualità approdando in serie B. Un traguardo storico che ci ha fatto enormemente piacere. Quest’anno poi stiamo vivendo un sogno. In tutti questi anni il direttore è riuscito sempre a mettere insieme una rosa di alto livello, formando gruppi con la mentalità e la cultura del lavoro dell’FC Südtirol. Questo ci ha consentito di arrivare a risultati importanti, di alto livello”.