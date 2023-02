Südtirol, Pfeifer: “No ai fondi stranieri. Ecco come si costruisce un progetto”

Vola il Südtirol trasformato da Pierpaolo Bisoli. Una squadra che mostra il carattere del tecnico che l'ha rilevata in zona retrocessione e l'ha portata a ridosso delle prime tre della classifica. Dietmar Pfeifer amministratore delegato del club bolzanino, punto di riferimento per una precisa strategia: crescere, consolidarsi e rispettare il bilancio, alla Gazzetta dello Sport ha detto. «La struttura è quella di una vera azienda, che non si fa prendere dalle emozioni, che nel calcio fanno brutti scherzi. L’importante è conoscere la via che si vuole percorrere. La nostra forza è poter ragionare sul lungo periodo, non anno per anno. Non ci siamo mai tirati indietro. Stiamo imparando a conoscere una categoria molto difficile, la A è un tema che non abbiamo mai affrontato, ma se capita cercheremo di prepararci. La B viene trasmessa in più di 50 Paesi — aggiunge l’a.d. — portiamo il nome del territorio nel mondo, siamo ambasciatori di questa terra ed è una grande responsabilità». Un lavoro che non passa inosservato. Si dice che la Red Bull pensi di inserire il Südtirol nella sua galassia, e sul tema Pfeifer è molto chiaro: «È una voce ciclica, ogni due mesi viene fuori. Ma il tema non è stato mai affrontato. La società è radicata sul territorio, non può essere in vendita, nemmeno per quote di maggioranza. L’interesse è crescere, anche con partner di livello internazionale, non fare speculazioni». Il club vuole essere mitteleuropeo anche nel calcio. Pfeifer e i suoi manager girano l’Italia e l’Europa per studiare. Il modello calcistico è più tedesco che italiano. «Noi non abbiamo un presidente tradizionale — dice Pfeifer — ma un leader di 32 teste, che sono i nostri soci. Non capisco perché in Italia debbano arrivare i fondi stranieri: sarebbe meglio creare gruppi di più soci per garantire continuità e solidità ai club, facendo impresa e puntando su competenze che non mancano».