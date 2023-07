Südtirol, primo test e goleada contro la Val Ridanna: finisce 12-0

I ragazzi di mister Pierpaolo Bisoli torneranno in campo giovedì 20 luglio, anche in questo caso sul terreno di Stanghe di Racines per incontrare il San Giorgio (inizio alle ore 18.00) nella seconda della tre amichevoli calendarizzate nel corso del ritiro in Val Ridanna (11-21 luglio). Il terzo test-match è in programma contro il Sassuolo, sul terreno dello Stadio di Vipiteno teatro del ritiro estivo dei neroverdi emiliani. Si giocherà giovedì 27 luglio alle ore 17.00.