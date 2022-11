Sudtirol raggiunge il Cagliari al 95′, Spal 0-0 a Terni, pari Benevento-Bari. Palermo e Pisa ok

Gol e poche sorprese nelle prime sei partite della Serie B. Cinque i pareggi e solo un successo pesante quello del Pisa, che in casa ha superato il Cosenza grazie ad una doppietta di Morutan. Il Cagliari, in vantaggio fino all'ultimo minuto a Bolzano è stato ripreso in pieno recupero dal Sudtirol, così come l'Ascoli rimedia in extremis un pari in casa del Brescia. Pari che muove la classifica anche per Benevento e Bari, mentre non si segna tra Cittadella e Modena e tra Ternana e SPAL.