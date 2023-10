Südtirol ribalta la Sampdoria e adesso Pirlo rischia davvero

Archiviati i recuperi della prima giornata, la Serie B si tuffa dentro un nuovo turno di campionato. Un turno, l’undicesimo della serie, che si è aperto con l’anticipo del Pier Cesare Tombolato vinto dalla Cremonese contro il Cittadella. Oggi le altre partite con sorprese. La più grande al Druso di Bolzano con la vittoria del Südtirol che ribalta la Sampdoria e vince 3-1. I gol tutti nel secondo tempo: prima Facundo Gonzalez di testa poi la Samp si spegne e i padroni di casa prima pareggiano con Odogwu, poi vanno in vantaggio con un contestato rigore realizzato da Casiraghi al 95' e quindi la rete finale di Pecorino in contropiede che chiude la contesa. La Sampdoria ha giocato un primo tempo in avanti ma il giro palla lento e prevedibile ha permesso all'undici di Bisoli di non subire gol. Nella ripresa il gol di Facundo di testa illude che il match possa scorrere lungo i binari giusti per i blucerchiati invece la formazione di Pirlo si spegne e il Sudtirol accelera. Odogwu pareggia con una magia e un pizzico di fortuna, la palla sbatte sulla traversa e supera la linea di porta. I cambi non danno nuova linfa ai blucerchiati. Poi al 90' il rigore con Ghilardi che colpisce palla e Merkaj, per l'arbitro Pezzuto non c'è dubbio e assegna il tiro dagli undici metri, Casiraghi è freddo e non sbaglia. Gli animi si accendono in campo e in panchina. Il contropiede di Merkaj chiude i conti e manda al palo la Samp che sprofonda nuovamente nel baratro in piena zona play out.