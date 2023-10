Sudtirol-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Südtirol e Sampdoria si giocherà sabato 28 ottobre alle ore 14 allo stadio Druso di Bolzano per l'undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-'24 . Match molto importante e delicato per entrambe le squadre: i padroni di casa cercheranno di dare continuità al colpaccio di Cremona per rafforzare la propria posizione in zona playoff, i blucerchiati puntano al terzo risultato utile di fila per allontanarsi dalla bassa classifica.

Südtirol-Sampdoria, le probabili formazioni

Le possibili scelte di Pierpaolo Bisoli e Andrea Pirlo per la sfida tra Südtirol e Sampdoria, in programma sabato 28 ottobre allo stadio "Druso" di Bolzano. In casa blucerchiata probabile conferma per il 4-3-1-2 visto contro il Cosenza, con due novità: Giordano a sinistra al posto di Barreca e Kasami a centrocampo per Girelli. Ancora panchina per Ricci, out Pedrola e Ravaglia, oltre a Ferrari e Murru. Bisoli ritrova Cuomo al centro della difesa e rilancia Casiraghi in attacco.