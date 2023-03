Südtirol, la squadra ha vinto a Benevento con un solo tifoso in curva

Rendimento da Serie A nel nuovo anno per la squadra bolzanina che in trasferta non ha tifosi

Vola sempre più in alto il Sudtirol . La formazione di Pierpaolo Bisoli ha espugnato per 0-2 anche il Ciro Vigorito di Benevento nel turno infrasettimanale di Serie B grazie ai gol di Belardinelli e Moustapha Cissè, sempre più in un luce dopo la recente avventura negativa al Pisa.

I tifosi del Sudtirol continuano a sognare. A Benevento ha gioito un solo di tifoso che ha seguito la squadra. Si chiama Damian Gruber, che non perde mai una trasferta. Con la sciarpa al collo è riuscito infatti a sostenere allo stadio Vigorito la squadra di Bisoli. Alla fine della partita, vinta proprio dal Südtirol, i giocatori Andrea Masiello e Giovanni Zaro lo hanno salutato con un regalo speciale: maglietta e pantaloncini. “Sono andato in auto da Bolzano a Bergamo, poi in aereo a Napoli e lì ho noleggiato un'auto. Mi piace andare in trasferta e vedere città, stadi e tifoserie nuove.Vado allo stadio dalla stagione 2009/10, da quando siamo saliti in C1", ha aggiunto Gruber, che va in trasferta spesso e quest'anno ho saltato solo Reggio Calabria per motivi logistici ed economici... “Era a fine agosto la domenica sera”, spiega Gruber che fa l'impiegato, e che grazie al suo capo riesce a liberarsi spesso. Oltre a Damian Gruber, al Vigorito c'era - ma in tribuna - un secondo supertifoso biancorosso, il bolzanino Patrick Zanolini.