Sudtirol sorpresa della B ma così in alto dà fastidio?

Con le quattro vittorie consecutive, il pareggio contro il Como nell'ultima giornata e il quarto posto in classifica davanti a corazzate come Bari, Palermo, Parma, Cagliari e Pisa, ha per forza di cose acceso i riflettori sul Sudtirol vera e propria sorpresa del campionato di Serie B.

Dopo aver letteralmente dominato il campionato di Lega Pro nella passata stagione, gli altoatesini hanno faticato nei primi mesi post promozione, ma con l'arrivo di Bisoli la musica è cambiata. Ora la piazza crede addirittura in un possibile piazzamento di alta classifica. L'attuale secondo posto (valido per il salto diretto in Serie A), dista infatti solo 4 lunghezze.

Nell'ultima partita tra Südtirol e Como, al Druso, i padroni di casa sono stati costretti al pareggio per un gol subito nei minuti di recupero. A non andare giù a mister Bisoli non è però il risultato della sua squadra, ma l'espulsione. Il cartellino rosso sarebbe stato rimediato solo per aver cercato di separare due giocatori che stavano per mettersi le mani addosso. “Evidentemente in Serie B, così in alto in classifica, iniziamo a dar fastidio”, ha poi concluso il tecnico. Forse sarà stato uno sfogo ma la favola Sudtirol deve andare avanti e per il lieto fine c'è ancora tempo.