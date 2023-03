Südtirol-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14 per la sfida di campionato di Serie B.

Südtirol-Spal si gioca oggi, sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 per la 30^ giornata di Serie B. Una sorta di testacoda vista la posizione in classifica delle due formazioni con i padroni di casa al quarto posto con 48 punti e gli ospiti fanalino di coda con 28 (insieme al Brescia).

I padroni di casa del Sudtirol proveranno a continuare il loro momento positivo che nell'ultima gara ha visto la formazione di Bisoli pareggiare contro il Parma. Per farlo potrebbe toccare a Cissé e Odogwu provare a trovare la via del gol. Saranno, infatti, loro i due terminali offensivi.

Nella Spal di Oddo Fetfatzidis e Maistro si alterneranno alle spalle di La Mantia per provare a pungere e trovare la via del gol per cercare un risultato positivo che sarebbe vitale.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Südtirol-Spal, gara della 30^ giornata di Serie B, in programma sabato 18 marzo, alle 14, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app Sky GO. La partita verrà trasmessa anche in streaming su DAZN e Helbiz Live anche su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.