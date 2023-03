Südtirol ci crede: si pensa allo stadio per la Serie A. Quanto costerebbe

Nessuno, all’inizio, avrebbe immaginato che il Südtirol sarebbe potuto arrivare così in alto. Anzi, dopo le prime partite, la salvezza sembrava già un autentico miracolo. L'arrivo in panchina di Piepaolo Bisoli ha invece stravolto decisamente gli obiettivi stagionali: ora la squadra è al terzo posto, tanto da sognare una possibile, quanto storica, promozione in Serie A.