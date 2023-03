Südtirol, stadio: Figc da ok alla deroga ma dubbi sui costi per ampliarlo

Si continua a parlare dello stadio Druso del Sudtirol e della possibilità di ospitare le partite di Serie A qualora i ragazzi di Pierpaolo Bisoli dovessero vincere i playoff. Oggi la Federazione apre alla possibilità di omologare l'impianto di Bolzano anche per la serie A, ma dalla Provincia arriva un altolà al Comune sul costo dei lavori. Come da programma il sopralluogo dei tecnici federali -riporta rainews.it-. Bastano pochi aggiustamenti per un nuovo campionato di serie B, altra storia in caso di promozione: la massima serie richiede 12.000 posti, e per avvicinarsi alla capienza andrebbero realizzate le curve. Di fronte a un progetto serio, il delegato federale Carlo Longhi è possibilista su una deroga biennale. Il sindaco Renzo Caramaschi ha auspicato l'aiuto della Provincia per l'ampliamento, calcolando una spesa di 20 milioni di euro. Al presidente Arno Kompatscher i conti del Comune non tornano. "Mi sembra che le cifre ipotizzate siano più alte di quelle necessarie, in ogni caso non potrà essere da sola la Provincia a farsene carico". L'amministratore delegato Dietmar Pfeifer resta fiducioso. Per ora la parola torna al campo. La squadra è concentrata sull'obiettivo playoff e anche se vincerli non sarà facile, i ragazzi di Bisoli e i tifosi vogliono continuare a sognare.