Südtirol, Tait: “Obiettivo resta la salvezza. Odogwu attaccante che sposta gli equilibri”

Il capitano del Südtirol Fabian Tait ai microfoni di Sky Sport ha parlato del momento che attraversa il club bolzanino, attualmente quarto in classifica in Serie B. "Siamo contenti per come vanno le cose in classifica ma bisogna tenere i piedi per terra rimanendo umili. Ma qui, dalla società alla squadra, si lavora duramente. Il campionato è ancora lungo e molto difficile dunque la strada per fare bene deve essere la stessa di oggi e non bisogna mai mollare. L'arrivo di Bisoli è stato importante perchè ci ha dato tranquillità e una mentalità nuova. Se siamo quarti adesso lo meritiamo e non ci ha regalato nulla nessuno. Il nostro obiettivo è la salvezza poi raggiunto questo traguardo tutto quello che arriva dopo lo prendiamo con entusiasmo. Il mio pegno per la promozione? Tutto tranne sciare perchè sono negato. La Serie B è una bella vetrina visto che si gioca su campi importanti con piazze blasonate. A Bolzano adesso c'è sempre il tutto esaurito e la gente ci segue e si appassiona". Tait poi ha parlato dell'attaccante Odogwu: "E' un giocatore che sta facendo cose pazzesche e sposta gli equilibri. Sta facendo un campionato incredibile. E' un ragazzo umile e splendido e con i suoi 32 anni potrà ancora fare giocare ad alti livelli".