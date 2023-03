Südtirol, Tait: “Siamo umili e uniti e dopo la salvezza può succedere di tutto”

Il capitano del Südtirol Fabian Tait ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio di oggi per 0-0 al Tardini contro il Parma: "E' stata la nostra una partita di sacrificio contro una squadra fortissima. Portiamo a casa un punticino importante per la nostra classifica e adesso pensiamo alla prossima in casa contro la Spal. Siamo stati umili oggi e ci diamo tutti una mano e con questo spirito andiamo avanti. Adesso mancano nove partite alla fine del campionato e con la salvezza raggiunta tutto quello che viene dopo è tutto regalato. Tutte le partite saranno decisive e dobbiamo rimare umili e giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Siamo un grande gruppo e c’è una energia incredibile. Con questa squadra può succedere di tutto".